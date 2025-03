Affaticamento muscolare per Gatti, differenziato per Renato Veiga: le ultime in vista di Juventus-Atalanta

AFP or licensors

Le condizioni di Federico Gatti

Nel corso dell'ultima sessione di allenamento alla Continassa, si segnala un piccolo problema che ha rallentato. Il difensore dellaha infatti accusato un leggero affaticamento muscolare che ha imposto la massima precauzione, a pochi giorni dalla delicatissima sfida di campionato contro l'Atalanta.Il numero 4 zebrato, infatti, si è allenato a parte proprio per via di questo leggero affaticamento muscolare che, a questo punto, potrebbe porre qualche dubbio sulla sua presenza in occasione di Juventus-Atalanta. Le condizioni del classe 1998 verranno rivalutate nella giornata di domani e solo a quel punto si potrà definire con maggiore chiarezza se il calciatore è da considerare a rischio per il faccia a faccia contro la Dea.

Ancora differenziato per Veiga

Nessuna sostanziale novità, invece, sul fronte Renato Veiga, ancora alle prese con il percorso di recupero dall'infortunio patito contro il PSV in Champions League quando si procurò una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Il portoghese ha proseguito con il lavoro differenziato e probabilmente solo nella giornata di venerdì se il classe 2003 avrà modo di forzare i tempi e quindi di riuscire a strappare una convocazione per Juventus-Atalanta. Anche per lui, in sostanza, la presenza domenica per il big match dell'Allianz Stadium è ancora tutta da confermare.