Federicoè ormai prossimo a diventare un giocatore del Liverpool. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno italiano, nato nel 1997, è già arrivato in Inghilterra e si trova in città, dove oggi sosterrà la prima parte delle visite mediche. Il trasferimento di Chiesa ai Reds avverrà per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, con Juventus e Liverpool che hanno già predisposto tutta la documentazione necessaria.Prima di partire dall'aeroporto di Caselle,"Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura. Vorrei mandare un saluto ai tifosi della Juventus. Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato in questi anni, vi porterò sempre nel cuore. Grazie alla Juventus. Se mi dispiace lasciare così la Juventus? Certo, un po' dispiace, ma sono felice per questa nuova sfida, davvero. Non vediamo l'ora, io e la mia famiglia".