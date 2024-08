Juventus, tutti i numeri del mercato

In attesa di capire se gli ultimi giorni di mercato regaleranno un altro colpo - e il sogno rimane Jadon Sancho -, si può già iniziare a fare qualche conto in casa, dove l'estate ha coinciso con una vera e propria rivoluzione. Che formalmente è costata, ma al momento "solo"... 53,8. Questo, cifre alla mano, l'impatto degli acquisti perfezionati finora (Teun Koopmeiners compreso) sul bilancio del club, che ha optato per pagare i nuovi giocatori "a rate", come del resto stanno facendo sempre più società con più idee che soldi. Il resto lo hanno fatto le cessioni, che in totale porteranno 95,5 milioni.Come scrive Il Corriere dello Sport, comunque, si può notare come la Juventus si siacon i premi della Coppa Italia, con la partecipazione alla prossima Supercoppa e con l'accesso alle nuove coppe internazionali (ancora da quantificare con precisione gli introiti del Mondiale per Club), senza dimenticare l'dell'azionista di maggioranza che ha portato liquidità per la gestione ordinaria. Dilazionando i pagamenti sui successivi esercizi, però, la Vecchia Signora ha fatto una sorta di patto con il diavolo: i 50 milioni spesi ora dovrà infatti "impegnarli" anche nelle prossime sessioni - almeno quattro - partendo ogni anno già con un deficit nell'eventuale budget da utilizzare per gli altri rinforzi. Un "rischio calcolato", se così si può dire, nella consapevolezza che il grosso dovrebbe essere stato fatto adesso, con una rosa rinforzata ma anche ringiovanita.





