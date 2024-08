Le visite mediche di Koopmeiners LIVE: FOTO e VIDEO



Le cifre di Koopmeiners alla Juventus

Tutta questa gente. Per tutta questa attesa. Teunè pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo una trattativa estenuante, il centrocampista olandese arriva a, dove oggi vivrà la prima giornata in maglia bianconera. Koop svolgerà le visite mediche a partire dalle 12, e ad attenderlo c'è una folla di tifosi importantissima. Che evoca dolci ricordi, di una Juve certo differente.A partire dalle 11,saranno visibili su IlBiancoNero.com.11.45 - Eccolo! E' arrivato alla Continassa: Teun Koopmeiners tra poco al JMedical per le visite di rito.11.00 - Sono circa 400 i tifosi presenti al JMedical per Teun Koopmeiners.10.00 - Massiccia la presenza di tifosi radunatisi all'esterno del JMedical, c on tanto di striscioni come nel caso del gruppo Viking. arriva allaa titolo definitivo. Il club bianconero pagherà una cifra vicina ai 60 milioni di euro, così divisa. 52 milioni per la parte fissa, 3 di bonus facilmente raggiungibili e poi altri 3 che scatteranno a determinate condizioni.





