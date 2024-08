Alla Continassa è il giorno di. Il centrocampista olandese, grande acquisto del mercato estivo bianconero, arrivato dopo una lunghissima trattativa con l'Atalanta, è atteso a breve per le visite di rito, a cui seguirà in giornata la firma sul contratto che lo legherà allaper i prossimi cinque anni. Massiccia la presenza di tifosi radunatisi all'esterno del JMedical, con tanto di striscioni come nel caso del gruppo Viking. Erano mesi, del resto, che il popolo bianconero aspettava Koopmeiners, il "top player" destinato a rendere ancora più competitiva la squadra di Thiago Motta.