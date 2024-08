Gli aggiornamenti su Sancho-Juventus



La posizione della Juve

Cosa sta succedendo, adesso, sul fronte? Super premessa: aspettiamo novità. E quanto prima. Ma il, così come la, pressano per chiudere l'operazione. E per definirla quanto prima.Cosa propone il Chelsea? Intanto, dei giocatori. C'èsul taccuino e c'è poi Ben, che per il momento è stato messo da parte., che la scorsa stagione è stato il vice-capitano del Chelsea, fa parte di un ampio gruppo di giocatori che si stanno allenando separatamente dalla prima squadra e non rientrano nei piani di Enzo Maresca.Attualmente si stanno discutendo varie opzioni per il suo trasferimento,Dunque sui giocatori, e sui loro stipendi, il Manchester non è assolutamente d'accordo. Al momento, almeno.Nel frattempo, la Juventus continua a dialogare con il Manchester United riguardo a Jadon. Il club bianconero preferirebbe un prestito secco e, con tutte le opzioni ancora aperte.Si prevede che la Juventus proporrà un prestito che includa una commissione oltre a una percentuale dello stipendio del giocatore che sarebbe in grado di coprire. Qualsiasi proposta da parte della Juventus richiederebbe che lo United si faccia carico di una parte dello stipendio di Sancho. E se - come necessario - sarà prestito, dovrà essere chiaramente oneroso.



