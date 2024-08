Quanto guadagnerà Koopmeiners alla Juventus

è costato alla52 milioni di euro. Più 6 di bonus, da versare al verificarsi di condizioni modulari e non fisse nel corso dei prossimi cinque anni, ovvero la durata del suo contratto, come spiega Tuttosport: 1 milione + 1 milione a fronte della conquista di ogni scudetto per un massimo di due; 1 milione + 1 milione per la qualificazione alla Champions League, per un massimo di due; 1 milione + 1 milione per il successo nella competizione continentale fino a due edizioni.Questo quanto concordato con l'Atalanta dopo una lunga ed estenuante trattativa, giunta alla conclusione nella giornata di ieri con l'olandese pronto ora a svolgere le visite mediche di rito a Torino e poi a firmare il contratto. Koopmeiners avrà un ingaggio netto di, per un costo annuale per la società di 4,5 milioni di euro in quanto il centrocampista beneficia del



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui