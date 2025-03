Gazzetta - Juventus, tre nomi in caso di separazione da Thiago Motta: non solo Gasperini

AFP via Getty Images



Juventus, cosa serve perchè rimanga Thiago Motta?

Una sconfitta pesante quella rimediata ieri sera sotto la pioggia dell'Allianz Stadium dalla Juventus. Un 4-0 subito dall'Atalanta che ha il sapore di umiliazione ma soprattutto di rottura, quella crepa che potrebbe rivelarsi insanabile. A Firenze si decide tutto (come vi abbiamo raccontato QUI ). Tuttavia, anche se si proseguisse con Thiago Motta fino al termine della stagione secondo La Gazzetta dello Sport,Ilassolutamente e di conseguenza la prossima Champions League è un requisito minimo per pensare di tenere Thiago alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione e per permettere a questo progetto teoricamente triennale di proseguire. Prima però Motta deve dimostrare di avere ancora in mano le redini della squadra e non di essere totalmente in balia degli eventi.



Juventus, chi può sostituire Thiago Motta?

Inoltre, dovrà anche dimostrare di aver lasciato il segno nel gioco bianconero che al momento non sembra essere cambiato. Thiago quindi avrà questi mesi per dimostrare e per provare a sperare di restare a Torino. Anche se ad oggi la sua panchina traballa.Al momento sembrano, sempre secondo Gazzetta, esserci tre nomi in corsa per la panchina bianconera della prossima stagione. Uno è quello di Gian Piero, l'artefice della vittoria di ieri sera. Il secondo nome è quello di un grande ex come Antonio. Il terzo nome che si fa strada invece è quello di Roberto





