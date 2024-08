Juventus, ingaggi più bassi: i numeri

, atteso questa mattina a Torino per le visite mediche di rito prima della firma del contratto, sarà il giocatore più caro della campagna acquisti di questa stagione della. Eppure avrà un costo di salario inferiore ai 5 milioni di euro (4,5 per la precisione, con i benefici del Decreto crescita).E con questo - riflette Tuttosport - è evidente quali siano i parametri dellaattuata dal dt Cristiano Giuntoli per andare incontro a quelle che sono le esigenze di bilancio presenti e future del club bianconero. Al momento, per esempio, in una sola finestra di mercato la Juventus avrà un. Una cifra che potrà sensibilmente salire se in questi ultimi tre giorni piazzerà anchecon la cessione destinata a fruttare una dozzina di milioni di euro e un risparmio di ingaggio per altri dieci.





