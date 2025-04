Ardoino a Chapeau: 'La Juventus può fare infinitamente meglio'. Il CEO di Tether spiega come aiuterebbe il club

L'intervista di Ardoino: le parole sulla Juventus

Paolo Ardoino, CEO di Tether , l'azienda che ha comprato l'8.2% dellaè tornato a parlare soffermandosi anche sul club bianconero e come vorrebbe aiutare l'attuale dirigenza. Di seguito l'intervista rilasciata a Chapeau."Mi sveglio, leggo l'email, rispondo ai messaggi, faccio colazione in 15 secondi, mi alleno circa una mezz'ora al giorno, poi spendo tutto il resto del mio tempo al computer, se non mi alleno dopo un po' lo sento. La mia giornata è scandita da interazioni da 15-30 minuti".

, soprattutto nei mercati emergenti e a livello di valutazione è estremamente sottovalutata in questo momento, continua a perdere.rispetto a quello che sta facendo oggi a livello di valutazione se si modernizzasse un pochino"."Il mondo del calcio italiano è ancora super abbottonato, con giacca e cravatta e poi devi avere 12 uffici stampa, la bolla papale, 74 legali, va bene eh, però le persone si stanno stufando, c'è una rivoluzione nella comunicazione nel mondo sportivo, l'Italia è molto indietro ancora e presto secondo me le cose cambieranno"."Noi vorremmo aiutare la proprietà e l'attuale dirigenza a portare questo tipo di cambiamento non solo a livello di comunicazione ma anche a livello di distribuzione. Noi abbiamo 400 milioni di utenti del mondo che potrebbero essere in parte juventini o in totalità juventini".