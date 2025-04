Tuttosport - Thiago Motta, primi contatti per il futuro: Juventus in attesa, può risparmiare 15 milioni

L'impatto a bilancio dell'esonero di Thiago Motta

Lacontinua a monitorare, ma ovviamente non per un ritorno in panchina, dopo il naufragio del progetto avviato la scorsa estate e terminato, di fatto, con l'esonero del 23 marzo.resterà alla guida della squadra fino al termine della stagione, Mondiale per Club compreso, quando verranno tirate le somme in vista del futuro. L'interesse alla Continassa per il tecnico italo-brasiliano oggi è piuttosto di natura economica, come scrive Tuttosport.Il suo addio, sancito durante l'ultima sosta per le Nazionali dopo la rovinosa sconfitta della Juve a Firenze, ha comportato per il club un impatto a bilancio tutt’altro che trascurabile: circada accantonare per lui e il suo staff, tutti legati da contratti in scadenza a giugno 2027. Una cifra, non a caso, in linea con la recente immissione di liquidità decisa dalla proprietà per scongiurare il rischio di erodere il patrimonio netto, tra mancati incassi per le premature eliminazioni nelle coppe e superiori costi nel mercato di gennaio al fine di tamponare l'emergenza infortuni.

Cosa cambia se trova un'altra squadra

Chi lo sta cercando

Tuttavia, l’effettivo peso economico dell’operazione potrebbe ridursi nel tempo. Se, come appare probabile, Motta dovesse tornare presto su una panchina, il contratto con la Juventus verrebbe risolto anticipatamente. E le prospettive, in tal senso, sono favorevoli: a 42 anni, l’ex tecnico bianconero è ancora considerato un allenatore in rampa di lancio. Il suo percorso, dal vivaio del PSG fino all’esperienza con il Bologna, ha raccolto consensi, e perfino la parentesi negativa a Torino può arricchire il suo bagaglio.In questi giorni Thiago Motta si trova a Cascais, in Portogallo, circondato dalla famiglia. Ma il telefono ha già cominciato a squillare: primi contatti – ancora esplorativi – sono arrivati da club esteri. Tra le ipotesi più concrete c’è l’, che valuta il suo nome (insieme a quello di Maurizio Sarri) nel caso di addio a fine stagione di Gian Piero Gasperini, sempre più distante dal progetto nerazzurro. E c’è anche il, deluso dalla stagione di Ange Postecoglou e pronto a cambiare guida, con Motta che resta tra le alternative di prestigio immediatamente dietro ad Andoni Iraola, artefice del miracolo del Bournemouth in Premier League.La Juventus osserva interessata: un nuovo incarico per l’ex allenatore significherebbe liberare risorse preziose, alleggerendo il bilancio di quei 15 milioni di euro già messi a carico nei primi mesi dell’anno. Un possibile colpo di scena... che farebbe felici anche i contabili, in vista di un'estate che si preannuncia molto calda sul fronte mercato e che, di conseguenza, metterà Cristiano Giuntoli e colleghi nelle condizioni di cercare risorse spendibili un po' ovunque, e non solo dalle cessioni.





