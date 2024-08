Accordo Chiesa-Reds

L'offerta per la Juventus

Il futuro di. Un futuro a questo punto sempre più lontano dalla. Proprio così, perchè il quadro della situazione è ormai chiaro da tempo: l'attaccante classe 1997 era finito ai margini del progetto targato Thiago Motta e la volontà da parte del club bianconero è sempre stata chiara e orientata a trovare una soluzione che spingesse il calciatore lontano da Torino prima della chiusura del calciomercato. Obiettivo raggiunto.Dopo un iniziale interesse da parte del Barcellona, mai sfociato in un nulla di concreto, è stato ila fare irruzione sulla scena approcciando in maniera veemente nei confronti dell'ex Fiorentina, diventato di fatto un obiettivo di questi ultimi giorni di mercato. Nel giro di pochi giorni, infatti, i contatti si sono intensificati e ora la quadra generale è stata di fatto raggiunta:Federico Chiesa e il Liverpool hanno di fatto raggiunto un'intesa di massima circa ingaggio e durata contrattuale: l'ex attaccante viola andrà a porre il proverbiale nero su bianco su un accordo che lo legherà al club inglese per i prossimi quattro anni, ovvero fino al 30 giugno 2028.Il tassello finale per definire la trattativa riguardava appunto l'offerta che i Reds dovevano recapitare alla Juve: la fumata bianca è stata raggiunta sulla base di una proposta da. Una somma che ha accolto il parere positivo del club zebrato e dato il via libera al trasferimento.





