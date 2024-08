Juventus, la proposta per Sancho

Quasi paradossalmente, in questo caso il tempo che passa non è un ostacolo ma un alleato. Perché se ilnon rilancia (e al momento la proposta è quella di uno scambio di prestiti), Cristiano Giuntoli può pensare di arrivare al traguardo con relativa serenità. Il tema è, il giocatore che diventerebbe ben più che la ciliegina sulla torta del già corposo mercato estivo della, che sta studiando il colpaccio cercando di abbattere il muro delMa qual è l'offerta bianconera? Al momento si parla di un prestito oneroso, magari senza diritto di riscatto, ma il vero tema sull'esterno inglese riguarda l'ingaggio: quasi 20 milioni di euro lordi, 9 netti. La Juve potrebbe spingersi fino a poco più del 50%, quei 5 milioni fissati come tetto massimo per far capire ai Red Devils che le volontà di arrivare in fondo ci sono tutte e che i piani sono stati ben architettati. La Vecchia Signora, dunque, resta in pole, pur guardandosi le spalle da un'eventuale mossa decisiva del Chelsea. Attesi a breve altri contatti tra le parti.





