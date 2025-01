Juventus, il mercato live 15 gennaio

Sta entrando sempre più nel vivo la sessione invernale di, che vede grande protagonista anche laalla ricerca di rinforzi per Thiago Motta. Cristiano Giuntoli ha messo a segno i primi due colpi, portando a Torino il giovane difensore portoghese Alberto Costa e l'attaccante francese Randal Kolo Muani , entrambi attesi tra J|Medical e Continassa in questo mercoledì 15 gennaio.Non è finita qui comunque, tutt'altro. Il calciomercato chiuderà i battenti il, pertanto il club bianconero avrà a disposizione ancora tre settimane per tutte le operazioni che riterrà opportuno realizzare, in entrata e in uscita.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.Dalla Spagna - Araujo verso la permanenza al Barcellona:- Alberto Costa è al J|Medical: visite per il nuovo acquisto della Juventus VIDEO Juventus, attesa per Kolo Muani:- Sky - Araujo, la Juventus non molla: pronti 50 milioni - Alberto Costa a Caselle: il nuovo acquisto della Juventus è arrivato VIDEO





