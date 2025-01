Le ultime su Araujo

Mentre Sky nelle scorse ore ha parlato dell'intenzione delladi investire 50 milioni di euro , dalla Spagna arrivano notizie di tutt'altro tenore - che trovano conferme - per quanto riguarda. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il ds delDeco ha convinto il difensore uruguaiano a restare in blaugrana, tanto che ora c'è anche la possibilità che a breve rinnovi il suo contratto.La situazione si sarebbe sbloccata ieri sera, sostanzialmente mentre la Juventus chiudeva la trattativa per Randal Kolo Muani e si preparava ad accogliere Alberto Costa . Se la ricostruzione del quotidiano spagnolo si rivelasse corretta, il club bianconero dovrebbe virare su un altro obiettivo per la difesa, reparto per cui è necessario almeno un altro rinforzo.





