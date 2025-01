Quando arriva Kolo Muani a Torino

Dopo Alberto Costa , laè pronta ad accogliere alla Continassa anche, il giocatore tanto atteso da Thiago Motta per avere un sostituto (o un compagno d'attacco) di Dusan Vlahovic.Anche il francese, che il PSG ha accettato di cedere in prestito secco lasciando ai bianconeri l'onere dell'ingaggio, dovrebbe approdare a Torino nelle prossime ore, pertanto l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per il big match di sabato contro il Milan. Anche lui, ovviamente, dovrà passare dall'iter delle visite mediche prima di unirsi ai nuovi compagni.





