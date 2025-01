Kolo Muani alla Juventus: è fatta!

Laha raggiunto il suo obiettivo principale per rinforzare l'attacco, ovvero. Dopo i contatti degli ultimi giorni c'è stata l'accelerata in queste ore per arrivare al giocatore del PSG. Superata la concorrenza di altri club, soprattutto della Premier League, dove anche il Tottenham si era mossa per l'attaccante.Tutto fatto, Juventus e PSG hanno trovato l'accordo e Kolo Muani ha detto sì ai bianconeri. Dopo l'arrivo di Alberto Costa, che questa sera sbarcherà a Torino, il secondo colpo di Cristiano Giuntoli sarà Kolo Muani, fuori dal progetto del club pariginosenza né l'obbligo né il diritto di riscatto. I bianconeri pagheranno l'intero stipendio del giocatore rimanente fino al termine della stagione.