Alberto Costa al JMedical

Alberto Costa al JMedical per le visite mediche con la #Juventus — January 15, 2025

è al J|Medical. Atterrato a Torino nella notte , intorno alle 9.00 di questa mattina il terzino portoghese si è presentato come da programmi al centro medico dellaper le visite di rito prima della firma del contratto, con l'obiettivo di potersi mettere a disposizione di Thiago Motta già per il big match casalingo di sabato contro il Milan. Acquistato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes, il classe 2003 dovrebbe prendere fin da subito il posto di Nicolò Savona nello scacchiere tattico bianconero, offrendo un'importante soluzione in più per la difesa.