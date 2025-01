L'arrivo di Alberto Costa a Caselle

Tutto come da programma, con il volo in serata che nel mentre è diventata notte. Ma è pure l'alba di un nuovo giorno, a pensarci.è un nuovo giocatore della. O meglio: lo sarà a partire dalle prossime ore, con le visite mediche fissate dal club bianconero per questo mercoledì mattina già iniziato, così come l'attesa per la prossima sfida con il Milan mentre s'archivia la gara con l'Atalanta.