Alla Continassa è il giorno di Alberto Costa . Il terzino portoghese, atterrato a Torino nella notte, si sottoporrà a breve alle visite mediche di rito per poi firmare il suo contratto con la, pronta a dare il benvenuto anche a Randal Kolo Muani per poi andare a caccia di almeno un ulteriore rinforzo per la difesa. Il nome più caldo resta quello di, sul quale ieri in casaL'uruguaiano rimane la prima scelta per i bianconeri, che però non hanno ancora ricevuto un'apertura da parte del club catalano, alle prese con l'infortunio di Inigo Martinez. Stando a Gianluca Di Marzio, che nelle scorse ore ha parlato del giocatore a Sky, la Juve è però intenzionata a fare sul serio per Araujo, al punto da essere pronta a investire. La situazione, dunque, resta da monitorare.





