Juventus, Tomori resta un obiettivo. E sabato il Milan è a Torino

Accordo in bilico: Tomori rimane un obiettivo

La Juventus, persa l'opzione Araujo, è pronta a muoversi con decisione per rafforzare la rosa a gennaio. Con Alberto Costa e Randal Kolo Muani già in arrivo, rispettivamente come investimento per il futuro e come rinforzo temporaneo in prestito, il focus ora si sposta sul difensore centrale.In cima alla lista dei desideri c'è Fikayo, un nome noto a Giuntoli e al suo team, su cui si concentrano gli sforzi per riaprire una trattativa complessa.La Juventus punta a riprendere i fili di un accordo preliminare definito prima della Supercoppa Italiana: un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, le dinamiche interne al Milan, con l'intenzione di Conceicao di reintegrare Tomori al centro del progetto, hanno complicato la situazione.



L'incontro: un'opportunità in casa Juve

Nonostante il rallentamento, i bianconeri non mollano e sono pronti a un nuovo assalto, anche sfruttando la sfida diretta di sabato contro il Milan come occasione per riaprire il dialogo.La sfida all’Allianz Stadium contro il Milan offre l'occasione perfetta per un confronto tra le dirigenze. Sul tavolo, il nome di Tomori, ma non solo. La Juventus sa che questa trattativa richiederà diplomazia, determinazione e un ulteriore sforzo economico. Con il tempo che scorre velocemente, ogni momento sarà decisivo per colmare le lacune ancora presenti nella rosa e consegnare a Thiago Motta i rinforzi necessari per affrontare la seconda metà della stagione.4o