Tutto ruota attorno a Weah, la decisione su Nico Gonzalez, Koopmeiners e Cambiaso: chi sarà titolare contro il Lecce?

AFP or licensors

Mancano poco più di ventiquattro ore al calcio d'inizio di, sfida a dir poco determinante per il futuro del club bianconero che, vincendo, avrebbe la certezza assoluta di superare in classifica una tra Atalanta e Bologna, issandosi così al quarto posto in classifica. In altre parole, vietato fallire.Contro i salentini, pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere, servirà per forza di cose strappare l'intera posta in palio per dare vigore e continuità e al buon viatico che la Juve sembra aver intrapreso dall'arrivo diin panchina.

Weah insidia Cambiaso e... Koopmeiners

La variabile Weah cambia tutto: le scelte su Koopmeiners e Nico Gonzalez

E a proposito del tecnico croato, sono ore cruciali per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione iniziale che darà il la alla sfida contro i salentini guidati da Marco Giampaolo. Rispetto alle sensazioni delle scorse ore, infatti, potrebbero esserci alcune novità relative all'undici che affronterà la squadra di Marco Giampaolo. E i ballottaggi, in tal senso, non sembrano proprio mancare.All'interno del 3-4-2-1 con il quale Tudor affronterà i giallorossi, il primo grande dubbio riguarda le condizioni di Khephren Thuram. Il francese è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di venerdì e, se aumenta l'ottimismo circa la sua convocazione, lo stesso non si può dire a proposito di una sua partenza da titolare. Ad affianca Manuel Locatelli, infatti, potrebbe essere Weston McKennie, il quale aveva giocato le ultime due partite da esterno a tutta fascia sulla corsia mancina.Con il texano in mediana, dunque, si libera uno slot proprio sulla corsia di sinistra: Cambiaso sembrava poter mettere le mani su una maglia da titolare - per la prima volta con Tudor - ma anche questa è tutt'altro che una certezza. Il laterale classe 2000, infatti, sarebbe insidiato da Timothy Weah, il quale potrebbe agire proprio sulla corsia mancina a discapitato dell'ex Bologna che potrebbe finire nuovamente in panchina.All'inserimento di Weah all'interno dell'undici titolare è infatti legato anche il destino - per quanto concerne Juventus-Lecce - di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Se l'americano giocasse sulla sinistra al posto di Cambiaso, ecco che Nico Gonzalez verrebbe allargato sul binario di destra con Koop pronto a riprendersi una maglia da titolare sulla trequarti al fianco di Yildiz e a sostegno di Vlahovic.Se invece toccasse proprio a Weah agire a tutta fascia sulla destra, ecco che l'ex Fiorentina verrebbe riconfermato in qualità di trequartista, con buona pace di Koopmeiners che a quel punto tornerebbe a sedersi in panchina