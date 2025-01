Gazzetta - Tomori, la Juventus ci riprova: previsti nuovi contatti

Le alternative ad Araujo per la difesa della Juventus

Le possibilità di vedereallasembrano ormai ridotte all'osso. Il, infatti, ha alzato il muro e, tramite il ds Deco, parrebbe aver convinto il giocatore alla permanenza , garantendogli un posto fisso in squadra in sostituzione dell'infortunato Inigo Martinez. Quali alternative restano, quindi, ai bianconeri, a poco meno di tre settimane dalla chiusura del calciomercato invernale?Come scrive La Gazzetta dello Sport, se la pistasembra complessa, di fronte a un Benfica non intenzionato ad abbassare le proprie richieste, Cristiano Giuntoli non si è ancora arreso sul fronte, che però è diventato un titolare inamovibile con Sergio Conceicao: per lui sono previsti nuovi contatti con ila margine dello scontro diretto di sabato all'Allianz Stadium. E un nuovo tentativo verrà effettuato anche per, jolly del Feyenoord e vero pallino di Thiago Motta.