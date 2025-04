Tuttosport - Renato Veiga, la Juventus valuta il riscatto: previsti contatti con il Chelsea

AFP or licensors

Lache tra un paio di mesi volerà negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club potrebbe essere abbastanza diversa da quella attuale. Che infatti è composta da diversi giocatori in prestito, i quali dunque dovranno passare da una trattativa tra i bianconeri e le rispettive società di provenienza per essere sicuri di indossare la maglia della Vecchia Signora alla nuova competizione, in cui di fatto non sono nemmeno certi di poter essere coinvolti. Un caso emblematico in questo senso è quello di, che Cristiano Giuntoli ha pescato a gennaio dal Chelsea quale soluzione per rinforzare una difesa in difficoltà e a corto di alternative, tra un infortunio e l'altro.

La situazione di Renato Veiga verso il Mondiale

Quanto costa Renato Veiga



Renato Veiga-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 8

Minuti: 611

Goal: 0

Assist: 0

Renato Veiga-Chelsea, i numeri della stagione

Presenze: 18

Minuti: 1.166

Goal: 2

Assist: 1

Nel frattempo, il portoghese ha giovato del cambio di guida tecnica della Juventus: con il passaggio dialla difesa a tre, infatti, è andato a piazzarsi al centro, dove può sfruttare l'abilità nel palleggio e la buona visione di gioco. E così è presto diventato un punto di riferimento per il croato, anche alla luce del problema fisico occorso a Federico Gatti. Eppure, allo stato attuale, Renato Veiga non partirebbe con i compagni per gli Stati Uniti: dovrebbe tornare a Londra, sponda, a meno che - come scrive Tuttosport - non si riesca a finalizzare una nuova operazione per tenerlo a Torino nella finestra dei primi giorni di giugno, aperta appositamente per consentire alle squadre che partecipano al Mondiale per Club di completare e perfezionare gli organici.Il Chelsea aveva pagato Veiga 14 milioni, adesso chiede più o meno il doppio per acquistarlo a titolo definitivo: la trattativa entrerà nel vivo tra qualche settimana, ma le intenzioni del club bianconero sono quelle di valutare la fattibilità di un riscatto o quantomeno di un prolungamento del prestito. Probabile un contatto tra club e chi gestisce il difensore nei primi giorni di maggio per provare ad apparecchiare l’affare, anche perché al Mondiale quasi certamente ci sarà Gleison Bremer, ma con un minutaggio limitato dopo il lungo infortunio. In Inghilterra, Veiga piace a, motivo per cui la Juventus dovrà valutare bene ogni mossa per non correre il rischio di essere beffata. Intanto il classe 2003 si scalda per la sfida di questa sera contro il Lecce, che giocherà ancora dal primo minuto: un'altra occasione per mettersi in mostra e convincere ulteriormente Madama a puntare su di lui anche nel prossimo futuro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui