Mercato Juventus LIVE: 27 giugno

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.La Juve pensa ad Adeyemi, 22enne multiruolo del Borussia Dortmund. Che di certo non intende svenderlo e ha già fissato il prezzo per le pretendenti.Il Milan resta alla finestra per Rabiot, pareggiando l'offerta della Juve.La Juve pensa a Retegui, perfetto per caratteristiche per Thiago Motta.- È il giorno di Douglas Luiz, che in America svolgerà le visite mediche propedeutiche al suo trasferimento alla Juventus. Ne abbiamo parlato QUI, con tutti gli aggiornamenti in diretta