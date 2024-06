Contratto e stipendio



Dettagli dell'Affare



Le valutazioni dei giocatori

La Juventus è pronta a ufficializzare l'arrivo di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente impegnato con la Seleção nella Coppa America.27 giugno 2024, è il giorno di Douglas Luiz: il brasiliano è pronto a svolgere le visite mediche propedeutiche al trasferimento alla JuveIl centrocampista, che ha fatto esperienza conprima di approdare, firmerà un contratto quinquennale con la Juventus, valido fino al 2029. L'accordo prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti a stagione più 1 di bonus.Secondo i termini concordati tra, il trasferimento dicomporterà un esborso di 25 milioni di euro da parte dei bianconeri. In aggiunta alla somma, la Juventus includerà nelle trattative le cessioni di Samuel Iling Jr, esterno inglese classe 2003, e Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001.dovrebbe essere valutato intorno ai 20 milioni di euro, mentreattorno agli 18 milioni di euro. Se confermate queste valutazioni, la Juventus potrebbe registrare due significative plusvalenze nel bilancio 2023/24: 19,4 milioni di euro per Iling Jr e 16,7 milioni di euro per Barrenechea.Queste operazioni consentirebbero alla Juventus di ottenere un totale di 36,1 milioni di euro di plusvalenze, contribuendo così a rafforzare il bilancio del club e ad equilibrare i costi dell'acquisizione di Douglas Luiz.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui