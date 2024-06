La Stampa ha intervistato, allenatore ai tempi del Vasco da Gama di. A lui il compito di raccontare il centrocampista brasiliano, pronto a svolgere le visite mediche propedeutiche al suo trasferimento alla Juventus - "La Juve sta per effettuare un ottimo investimento, assicurandosi un giocatore giovane, con grandi qualità calcistiche e umane. È mentalmente forte, con grande personalità, sicuro di sé e intelligente. Parliamo di un giocatore di alto livello sotto ogni punto di vista".- "Si tratta di un “5” naturale per come intendiamo il calcio in Brasile, si esprime al meglio giocando davanti alla difesa. Perché ha forza, è abile nell’impostazione del gioco, con un buon rilascio della palla e una bella linea di passaggi".- "È un bravo ragazzo, calmo, di cui ci si può fidare. E poi è sempre molto recettivo, gli piace imparare e migliorare ogni giorno".- "Aveva personalità e qualità innate che poi è riuscito a valorizzare e migliorare nel tempo. È sempre più tecnico, più veloce, più forte fisicamente. E ha sempre saputo proporre il suo gioco con calma e sicurezza, era facile capire che sarebbe diventato un grande nel calcio mondiale".- "Sì, ha sempre mostrato personalità, come Paulinho che è poi passato al Bayern Leverkusen. Si capiva di avere a che fare con uno diverso dagli altri perché si approcciava alle partite, chiedendo la palla, facendo giocare meglio tutta la squadra. Anche da giovanissimo non si è mai nascosto dalle responsabilità del gioco. Ha coraggio, nel suo ruolo non avere paura è fondamentale"."A me ricorda Elzo, un “5” che negli anni Ottanta ha giocato anche nel Benfica e nella Seleçao. Direi che assomiglia a Dunga, ma con una propensione molto più offensiva".- "Thiago è un allenatore moderno, a lui piace che le sue squadre giochino un buon calcio lavorando con le transizioni. È la fusione perfetta della scuola brasiliana con quella italiana, verdeoro su azzurro. Non ho dubbi riguardo al fatto che Douglas Luiz riuscirà a brillare nel sistema di gioco di Thiago Motta, in questi anni è maturato in Premier e la cultura calcistica italiana apprezza molto la tattica posizionale che rappresenta uno dei suoi punti di forza"."Stiamo parlando di un giocatore che a 18 anni era l'idolo del Vasco da Gama, una squadra che ha vinto più volte la Copa Libertadores. E che fu acquistato a quell'età dal Manchester City, per poi diventare negli anni uno dei giocatori più decisivi in Premier con l’Aston Villa. È pronto per ogni competizione e ogni scenario che gli si presenterà davanti".- Più che una previsione, il mio è un desiderio. Vorrei davvero che nella nazionale brasiliana scommettessero su di lui, perché è un uomo di ghiaccio, non teme pressioni o partite difficili. E alla Juventus sicuramente diventerà una stella".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui