L'ultimo appello di Thiago Motta: ora la Juventus di 'fedelissimi'. Chi rischia di star fuori, da Vlahovic a Gatti

Stavolta non ci saranno scuse. Né proclami seguiti da smentite, né facili rassicurazioni su un clima sereno. No, stavolta Thiago Motta è chiamato a scelte nette, quelle in grado di segnare la sua storia, di indicargli la strada della permanenza o, al contrario, di avvicinarlo all’addio. Qualunque sia l’esito, il tecnico sa bene che questo finale di stagione sarà decisivo.: il suo obiettivo è dimostrare di aver avuto ragione fin dall’inizio, di aver intrapreso la direzione giusta, anche a costo di scontrarsi con turbolenze che rischiano di far crollare tutto.Motta si concentra su ciò che può controllare, ed è lì che vuole fare la differenza. Uno dei nodi critici della stagione è stato proprio il processo decisionale, soprattutto nella scelta dell’undici titolare.Questo significa promozioni e bocciature nette, con il rischio di alimentare un clima già teso, appesantito dalle pressioni esterne e dalle crepe interne.Dusan? Dimenticatelo. Non sarà una riserva, non sarà un’opzione a gara in corso: semplicemente, non ci sarà. Ma non è l’unico a finire nel mirino. Anche Kenanrischia grosso: le sue difficoltà fisiche sono parse evidenti, ma il problema va oltre. Motta gli ha chiesto più incisività, un cambio di passo che non è mai arrivato. Stesso discorso per Nico, mai davvero in grado di trovare continuità.In compenso, il rientro didall'infortunio potrebbe offrirgli subito una chance, mentre– che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa – si candida come un’opzione intrigante. In difesa, Kalulu riprenderà il suo posto al centro della retroguardia, con Gatti che potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie. In mezzo,sembra più avanti rispetto anelle preferenze del tecnico.sono intoccabili, così comedavanti.Per tenere in piedi la stagione,sa di dover fare affidamento su un nucleo ristretto di giocatori, uno zoccolo duro a cui delegare le sorti del rush finale. La Juventus è ancora padrona del proprio destino, e il calendario – seppur impegnativo – lascia spazio alla speranza.Le trasferte di Firenze e Roma saranno banchi di prova cruciali. Serviranno personalità, coraggio, quel carattere che finora è mancato e che non è mai stato compensato con fisicità, intensità o pulizia tecnica. Nel momento decisivo, Motta si ritrova senza le armi che pensava di avere.