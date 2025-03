UFFICIALE: TUDOR È IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS

La Juventus ha annunciato ufficialmente, attraverso i propri canali, che Igorprenderà il posto di Thiagoe sarà il nuovo allenatore bianconero già a partire dalla prossima sfida contro il Genoa.Dopo l’esonero di Motta , deciso in seguito alle pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, la società ha scelto di affidare la squadra a, un volto già noto nell’ambiente juventino. L’ex difensore croato ha infatti vestito la maglia bianconera da giocatore e ha già lavorato nello staff tecnico come vice allenatore. Ora, però, avrà il compito di guidare la squadra da primo allenatore in un momento cruciale della stagione.

Tudor Juve, il comunicato ufficiale

La Juventus si trova in piena lotta per un posto in Champions League e non può permettersi altri passi falsi. Tudor avrà il compito di ridare equilibrio e compattezza al gruppo, cercando di invertire la rotta per chiudere la stagione nel migliore dei modi. La sua esperienza e il suo carattere deciso potrebbero essere fondamentali per riportare fiducia all'interno della squadra.Tutto è pronto per il debutto ufficiale di Tudor sulla panchina bianconera, con l’obiettivo di ripartire subito nella sfida contro il Genoa.Il comunicato:Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.