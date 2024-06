La richiesta del Bologna e gli occhi delle big

La posizione della Juventus

La Juventus continua a monitorare Riccardo Calafiori per il reparto difensivo. Il giocatore ha disputato una grande stagione con il Bologna, tanto da guadagnarsi la convocazione di Luciano Spalletti nell'Italia per Euro2024. Anche con la maglia azzurra si è confermato con grandi prestazioni contro Albania, Spagna e soprattutto Croazia. Una situazione che contorce ulteriormente la complicata situazione di mercato attorno al giocatore.Inutile sottolineare come il giocatore sia finito nel mirino di diversi top team europei. Prima di tutto va precisato però che il club rossoblù non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via e la richiesta è di 50 milioni di euro. Cifra inflazionata anche dalle sopracitate prestazioni del giocatore con la casacca azzurra. Inoltre, anche importanti club come il Real Madrid in Spagna e Tottenham e Arsenal in Premier League si sarebbero interessati all'ex Roma. Infine c'è anche il nodo riguardo al Basilea, che detiene il 40% sulla futura rivendita del difensore.L'interesse del club bianconero c'è ed è concreto. La stima tra le parte anche, dato che lo stesso Calafiori ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia della Juventus. Tuttavia la richiesta esosa del club rossoblù potrebbe scoraggiare i bianconeri e spingere la società a fare un passo indietro. Se ci dovesse essere un'apertura del Bologna con conseguente abbassamento delle pretese allora la Juventus potrebbe tornare alla carica, facendosi forte della volontà del ragazzo.



