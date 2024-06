Il Milan su Rabiot: l'offerta

Finora nei suoi confronti è stato mostrato solo un timido interesse. Si è parlato di Real Madrid, Liverpool, Manchester United, di tanto in tanto anche di qualche altro club di Premier League, ma nessuno di questi finora si è mosso con convinzione. Adrien, quindi, temporeggia, restando concentrato sulla sua Francia e sull'imminente ottavo di finale contro il Belgio. Chi invece qualche passo "vero" per lui l'ha fatto è il, con Geoffrey Moncada che ha recapitato alla madre-agente Veronique una proposta che ricalca quella della, con la garanzia però di un triennale non soggetto a opzioni per l'ultima stagione.L'ingaggio per il francese sarebbe analogo, quindi all'incirca, ovvero il limite massimo che si è imposto il club rossonero che quindi dovrebbe adeguare anche gli emolumenti degli altri big della rosa. Intanto, la sensazione è che Rabiot voglia davvero rimanere concentrato solo sull'Europeo (che da lunedì giocherà da svincolato), per poi sciogliere le riserve sul suo futuro. La Juve aspetta ancora, sapendo che il Milan è dietro l'angolo.





