Non basta essere juventini per salvare questa squadra: il messaggio fortissimo di Tudor

Getty Images



Dai singoli al gioco: cos'ha detto Tudor



Quegli aneddoti sul passato

Era esattamente ciò che ci si aspettava da lui, e Igor Tudor ha risposto in modo perfettamente coerente con il suo personaggio. Da juventino a pragmatico, senza deviazioni inutili. Nessun proclama – sarebbe stato superfluo –, nessun volo pindarico.La conferenza stampa di presentazione è diventata un boomerang per chi cercava risposte sui drammi di Thiago Motta, ma è stata illuminante per chi si concentra sulla realtà attuale: una squadra in difficoltà, un allenatore con una presa rapida – anche perché conosce l’ambiente come pochi –, ma nessuna rottura netta con il passato.Ha riconosciuto i problemi, ha espresso il dispiacere collettivo per come si è arrivati a questo punto, ha evidenziato la malattia, ha provato a diagnosticarla.L’era di Thiago è finita, e rivangare il passato sarebbe solo un modo per alimentare gli stessi fantasmi che Tudor sta cercando di scacciare nei suoi primi giorni alla Continassa. Meglio concentrarsi sui giocatori.? "Un giocatore fortissimo", ha detto, lasciando intendere che sarà centrale nel suo progetto.? Può affiancarlo o essere un’alternativa, nulla di nuovo. E? "Sappiamo che in certi anni ha fatto delle cose", ha commentato con prudenza. Ora il compito più grande sarà rimetterlo nelle condizioni di farle di nuovo, perché un acquisto così oneroso non può finire ai margini. E lo stesso vale pere per, il capitano. "Un ragazzo perbene", ha sottolineato Tudor. Detto da lui, vale doppio. Un modo per preservare equilibri già precari.Dal punto di vista tattico, è emerso poco.Il suo approccio sarà graduale, senza imposizioni, accompagnando il gruppo verso la sua idea di calcio. Per questo, contro il Genoa, non ci si può aspettare una rivoluzione immediata. Ma un principio chiaro è già emerso: i giocatori devono essere schierati nei loro ruoli naturali. Addio agli esperimenti forzati.Il passato, ovviamente, torna sempre. È benzina e motore dell’entusiasmo collettivo, nonostante Tudor, in 13 anni da allenatore, abbia concluso una stagione intera solo due volte. I discorsi sulla juventinità lasciano il tempo che trovano, ma gli aneddoti no: guadagnano spazio e sorrisi.gli ha insegnato il rispetto per chi lavora nella Juventus., già allora, gli ha dato una lezione sul. Erano altri uomini, altri leader. Tudor ha imparato dai migliori, ora deve dimostrarlo dall'altra parte della barricata: spiegare, convincere, costruire.