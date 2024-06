Juve, quanto costa Adeyemi

L'attacco rimane un tema caldo in casa, con Federico Chiesa sempre in bilico, Moise Kean vicino alla Fiorentina e Arek Milik a sua volta ai saluti. Con i soli Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz certi di un posto in rosa, Thiago Motta aspetta almeno due ali. O comunquein grado di giocare sia largo che da vice del serbo (da qui anche il nome di Mateo Retegui ). Per questi motivi, secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno puntato i radar su Karim, 22enne multiruolo del, che può giocare a destra, a sinistra e anche al centro.Per i gialloneri non è intoccabile, ma neppure troppo in saldo. Difficile quindi pensare a un investimento inferiore ai, anche perché con i soldi incassati i tedeschi vorrebbero provare a riprendersi definitivamente Jadon, in uscita dal Manchester United e a sua volta nel mirino della Juve. Che con il Borussia potrebbe giocarsi la carta Dean Huijsen , il quale piace anche a Bayern Monaco e Stoccarda. Ma il mercato è solo all'inizio e gli incroci in questa fase sono tanti.





