Juve, idea Retegui: le ultime

. È il 25enne italoargentino, centravanti della Nazionale e del, l'ultima idea per l'attacco della, che si sta guardando intorno alla ricerca di un vice Vlahovic in base alle richieste di Thiago Motta: il tecnico vuole un giocatore giovane, con tanto desiderio di affermarsi, disposto a correre molto anche senza palla a prescindere dal ruolo per contribuire al pressing asfissiante sugli avversari. Tutte caratteristiche in cui non si ritrova molto Alvaro Morata, che comunque potrebbe diventare un'opportunità solo negli ultimi giorni di mercato.Ecco dunque, come riportato da Tuttosport, i primi sondaggi sottotraccia per Retegui, mentre Juve e Genoa sono già in ballo per altre trattative come per esempio quella che vorrebbe il terzino destro Tommaso Barbieri corteggiato dai rossoblù. Anche laha bussato per l'azzurro, facendo subito un passo indietro di fronte alla valutazione: 40 milioni di euro. Che rimane tale anche per Cristiano Giuntoli, il quale sa, però, che le vie del mercato sono infinite...





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui