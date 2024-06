Fiorentina, la trattativa di Moise Kean ha rischiato di saltare

Moisealla Fiorentina, l'accordo è stato raggiunto. Moise firmerà in toscana un contratto della durata di cinque anni a oltre due milioni netti più bonus a stagione. La Juventus invece percepirà 13 milioni di euro più bonus. C'è stato però un momento in cui la trattativa ha seriamente rischiato di saltare.Nella giornata di oggi infatti c'è stata una fase di stallo della trattativa. Sembrava infatti molto complicato raggiungere un accordo sulle cifre della trattativa. Fondamentale è stato il lavoro diplomatico di Alessandro, agente di Moise Kean, per fare in modo che la trattativa non saltasse e anzi si arrivasse alla chiusura definitiva.





