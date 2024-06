Juventus, Weston McKennie e il Cincinnati

Westonora è un problema per la. Il centrocampista texano classe 1998 infatti non rientra più nei piani della Juventus. A questo si aggiunge la mossa delle ultime settimane che ha rischiato di far saltare la trattativa per portare alla Juventus il centrocampista dell'Aston Villa Douglas Luiz. Quando tutto sembrava definito le richieste troppo elevate di Weston hanno complicato tutto, al punto che nella trattativa è stato inserito alla fine Enzo Barrenechea.Il suo contratto è in scadenza 2025, al momento nessuna intenzione di rinnovargli il contratto e la Vecchia Signora è al lavoro per trovargli una sistemazione sul mercato. Il Cincinnati ha fatto un timido sondaggio ma non sembra una trattativa destinata a decollare. La dirigenza comunque è al lavoro per trovargli una sistemazione nel corso del mercato estivo. Una cosa è certa: McKennie non farà parte del progetto della Juventus.





