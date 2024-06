La situazione



La strategia della Juventus

Laè in piena azione sul fronte del mercato estivo, con il direttore sportivoche sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio francese: Khephren, centrocampista del Nizza., il cui contratto con il club francese scade nel 2025, è diventato un obiettivo primario per i bianconeri, che vedono in lui un potenziale rinforzo di qualità per il centrocampo.Le trattative sono in una fase cruciale. Laha già ottenuto il consenso del giocatore, il che rappresenta un significativo passo avanti. Tuttavia, resta un ostacolo economico da superare: ilvaluta25 milioni di euro, mentre l'offerta della Juventus si ferma a 15 milioni di euro.A Torino si respira un'aria di grande. Filtra infatti fiducia riguardo alla possibilità di chiudere l'affare entro la prossima settimana.La dirigenza bianconera è consapevole dell'importanza di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e considera Thuram un elemento fondamentale per aumentare la competitività della squadra sia in campionato che nelle competizioni europee.





