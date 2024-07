Juventus, mercato LIVE 23 luglio

Oggi è il 23 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Ore 14.30 - Juventus in pressing totale per Todibo: pronta l'offerta. Le ultime. Ore 9.00- Tuttosport - Juventus, Dean Huijsen, il PSG si allontana: futuro in Bundesliga o in Premier League? Ore 8.30- Gazzetta - Juventus, blitz di Cristiano Giuntoli a Monaco, l'obiettivo è Karim Adeyemi: il programma Ore 8.00- Tuttosport - Juventus, Arek Milik è in uscita:Ore 7.30- Tuttosport - Juventus, Giacomo Raspadori o Mateo Retegui come vice Vlahovic: gli scenari