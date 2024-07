Juve, le pretendenti di Huijsen

Stando a Sky Sport, loè in pressing per. Il difensore classe 2005, come noto, è in uscita dallache non lo ha nemmeno convocato per il ritiro in Germania, con la speranza di cederlo a breve per fare cassa e reinvestire subito le risorse ottenute sul mercato.È da tempo, in realtà, che il club tedesco è sulle tracce del giovane bianconero, che però finora ha temporeggiato in attesa di un'eventuale offerta di una big. Segnalati sulle sue tracce anche Bayer Leverkusen e Wolfsburg, mentre sembra essersi già raffreddata la pista PSG. Per Huijsen la Juve chiede circa. Le prossime ore potrebbero essere decisive.





