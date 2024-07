Juventus, quali pretendenti per Dean Huijsen?

Deannon è partito per il ritiro con la Juventus al quartier generale di Adidas in Germania in quanto al centro delle trattative di calciomercato. La dirigenza bianconera che ha la volontà di lasciar partire il difensore olandese classe 2005 per riuscire a finanziare nuovi colpi in entrata. Anche se all'inizio Dean sembrava vicino al Paris Saint Germain ora la pista francese Ligue 1 sembra essersi raffreddata, come riferisce oggi Tuttosport.Al momento le strade per il futuro del difensore che ha scelto la nazionalità spagnola sembrano essere due: una che porterebbe in Inghilterra dove in Premier League alcuni club hanno già manifestato il proprio interesse, primo tra questi il Bournemouth. Attenzione però anche alla Bundesliga con Leverkusen, Stoccarda e Wolfsburg. La base d'asta però fissata dalla dirigenza della Juventus è di 25 milioni.





