Juventus, bitz per Adeyemi

Monaco di Baviera ed Herzogenaurach, il luogo dove al momento la Juventus è in ritiro nel quartier generale Adidas, distano appena due ore di strada, decisamente poche per chi come Cristianonon vuole mai farsi scappare le occasioni dal calciomercato. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.In questi giorni il ds si è infatti mosso tramite intermediari per capire se fosse possibile la trattativa per portare a Torino Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund. Al punto che starebbe organizzando un incontro con la famiglia e con l'entourage di Adeyemi, offerta che sarebbe stata accolta con entusiasmo dalla famiglia e dal giocatore. Poche ore, giusto per ribadire l'interesse per il giocatore. La valutazione è alta, circa 40-45 milioni più bonus. Difficile sì, impossibile no.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui