La mossa di Tudor per ritrovare i goal: Juventus con quattro attaccanti, chi può giocare contro il Lecce

Le prime due uscite ufficiali della Juventus targata Igor Tudor hanno prodotto sin qui quattro punti, buoni per muovere la classifica dei bianconeri dopo le tremende battute d'arresto contro Atalanta e Fiorentina. All'1-0 contro il Genoa all'esordio, targato Yildiz, è seguito il pareggio, comunque di spessore, dello Stadio Olimpico contro la Roma.Se in questi primi 180 minuti di gioco, la Juventus ha offerto buonissime sensazioni per quanto riguarda la compattezza ritrovata, intensità e un calcio più verticale, a difettare in maniera ancora piuttosto marcata è la produzione offensiva della formazione bianconera, decisamente sterile alla luce di quanto visto nelle ultime due uscite di campionato.

La mossa di Tudor: Juve con 4 attaccanti

Chi può giocare contro il Lecce

La probabile formazione della Juventus col Lecce

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico croato starebbe già pensando ai correttivi necessari per incrementare l'incidenza offensiva della sua squadra, consentendo agli attaccanti, ovvero Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, di poter capitalizzare un numero importante di occasioni. E, in tal senso, la partita contro il Lecce potrebbe portare a novità importanti.Come spiegato da Tuttosport, la sfida contro i pugliesi rappresenta un'occasione ghiotta per la Juventus, in ottica Champions, visto che poche ore dopo la gara dei bianconeri si sfideranno Atalanta e Bologna, ovvero le due squadre che precedono Madama in classifica. Tudor starebbe studiando una nuova formula per rendere la sua Juve più efficacie in fase realizzativa.Il tecnico zebrato, nonostante due prestazioni decisamente rivedibili (eufemismo) non si vuole arrendere ed è pronto a puntare in maniera ancora più decisa su Dusan Vlahovic, a secco dalla vittoria di Cagliari del 23 febbraio, quando fu proprio lui a realizzare il goal da tre punti. Per questo motivo, Tudor potrebbe proporre contro i salentini una Juventua a trazione ancora più anteriore.A quattro giorni abbondanti dalla sfida contro la squadra di Marco Giampaolo, Tudor è deciso a rilanciare nuovamente Vlahovic come riferimento avanzato nel 3-4-2-1. Alle sue spalle, sulla trequarti è pressoché scontata la conferma di, mentre al fianco del turco iniziano a salire le quotazioni di, che non veste una maglia da titolare dal ko di Firenze dello scorso 16 marzo.A completare il parco attaccanti è prevista infatti la riconferma di Nico Gonzalez che, dalla trequarti, potrebbe nuovamente essere allargato sulla corsia di destra come avvenuto - con risultati apprezzabili - contro il Genoa. Sono queste, dunque, le soluzioni alle quali Tudor sta lavorando e nei prossimi giorni alla Continassa le suggestioni potrebbero trovare concreto riscontro nella realtà. L'unico ballottaggio potrebbe riguardare invece il binario mancino con Cambiaso e McKennie chiamati a contendersi una maglia.3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso/McKennie; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic