di Romeo Agresti, inviato a Herzogenaurach

Allenamento mattutino e poi pomeriggio libero, per i giocatori che stanno profondendo grandissima abnegazione. Qui si corre, eh. Anche sul mercato.





Avete visto le immagini sul nostro sito di Federico Chiesa: non sarà in Germania. Era previsto che avesse qualche giorno in più di riposo, ora ci interessa quante chance ci siano che possa partire. Ci sono grosse chance di vederlo lontano alla Juventus. Dove? E' il tema tra i temi. Si pensava che la via maestra potesse essere quella di Roma, ma lì potrebbe finire invece Matias Soulé.



Piccolo rialzo da parte della Roma, ma ancora non basta. Per il resto, raccontiamo tutto nel video qui in basso.