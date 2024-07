Vlahovic dovrà rifiatare

Tre i nomi che la Juventus sta seguendo

Non ci sono dubbi sull'attaccante titolare della Juventus, che sarà ancora Dusan. Il serbo nella scorsa stagione ha avuto un rendimento altalenante nella prima parte di stagione, ma poi ha trovato continuità e anche la firma indelebile sul successo della squadra bianconero incontro. La fiducia c'è ed è tanta, ma la prossima stagione prevederà cinque competizioni. Il solo serbo non può bastare.. Il format del campionato è rimasto immutato, ma la Supercoppa in Arabia, il nuovo formato dellae l'inedito e contestato Mondiale per Club hanno aumentato esponenzialmente il numero di gare. Impossibile pensare ad un(ma anche molti altri) che giocheranno sempre i 90 minuti di gioco previsti.Lo sa bene la, lo sa bene Cristiano, che si sta muovendo sul mercato per trovare un'alternativa valida al serbo. Un attaccante pronto, che si metta a disposizione della squadra e del tecnico e che svolga in maniera egregia il lavoro di vice Sono tre i nomi che il club bianconero sta seguendo per risolvere la questione legata al bomber di scorta. Il primo è Giovanni, attaccante del. In secondo luogo c'è, anche lui del club partenopeo e infine Mateo Retegui. Tra i tre i più compatibili con(o quanto meno simili) sono l'argentino e l'attaccante del Genoa.ha caratteristiche diverse rispetto a. Non si tratta di una prima punta vera e propria, ma più di un giocatore che agisce come secondo riferimento in avanti e che solo in casi eccezionali può essere impiegato come prima punta. Giocatori comunque già pronti e abituati a vestire maglie pesanti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui