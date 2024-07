Juventus, Mateo Retegui o Giacomo Raspadori per l'attacco?

Lacon Moisegià partito e ceduto in direzione Fiorentina, Arekin uscita e con le prime manifestazioni di interesse di alcune estimatrici, è alla ricerca di un vice per Dusan. Cristiano Giuntoli infatti si sta muovendo sul mercato alla ricerca di quale possa essere il profilo migliore da portare alla corte di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport i nomi caldi al momento sono due: Mateoe GiacomoGiacomo Raspadori è molto stimato dal tecnico bianconero Thiago Motta, tuttavia la trattativa con il Napoli appare al momento complicata. Non va escluso però se ne possa parlare nell'ambito della cessione di Federico Chiesa, particolarmente corteggiato dai partenopei. Mateo Retegui invece piace da tempo alla Vecchia Signora la Fiorentina al momento è in testa ma, si sa, Cristiano Giuntoli non finisce mai di stupire.





