Juventus, le pretendenti per Arek Milik

Arekè in uscita dalla Juventus. Il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta infatti come vice per Dusanpreferirebbe un centravanti brevilineo ed abile nello stretto, un po' come accadeva per Joshua Zirkzee al Bologna. Di conseguenza il centravanti polacco è finito sul mercato, come riferisce oggi Tuttosport nonostante abbia subito un infortunio al ginocchio alla vigilia di Euro2024 e per questo non ha potuto prendere parte alla competizione.Al momento non ci sono trattative concrete avviate ma qualche manifestazione di interesse che può rapidamente prendere forma. La Juventus vuole guadagnare 6-7 milioni di euro dalla sua cessione, esattamente quanto versato all'Olympique Marsiglia per il suo riscatto. L'Everton qualche settimana fa ha mosso i primi passi, poi in seguito anche Brendford e Newcastle. Da escludere la pista Serie A complice l'ingaggio elevato (circa 3,5 milioni) che i club difficilmente potrebbero permettersi.





