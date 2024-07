L'offerta della Juventus

Che cosa serve alla Juventus per chiudere Todibo?

Lanon perde di vista i suoi obiettivi di mercato e tra questi continua ad esserci, fortemente,. Il difensore cenrale di propritetà delha dato priorità assoluta alla destinazione bianconera, rispondendo in maniera fredda alla corte serrata da parte delche, forte di un'intesa vicina con il club nizzardo, pregustava già la possibilità di portare il giocatore in Premier League. E invece no. Todibo in cuor suo la la scelta l'ha già fatta. Vuole esclusivamente la Juventus. La palla, dunque, passa ora ai due club chiamati a trovare la quadra che possa portare alla tanto attesa fumata bianca.C'era già stato un contatto netto tra Juve e Nizza per provare ad imbastire una prima offerta concreta e di fatto la strada è stata tracciata: prestito oneroso con diritto di riscatto a difficili condizioni. Ora, però, si registra un sensibile cambiamento che potrebbe spostare definitivamente gli equilibri dell'affare. La Juve è entrata nelle idee di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto facili condizioni. Madama si impegnerebbe subito nel versare al Nizza una buona fetta per arrivare alla fatidica cifra dei 35 milioni, considerata punto cardine della trattativa.Il giocatore spinge in direzione Torino, mentre in casa Vecchia Signora si attende che si concretizzi - il più velocemente possibile - almeno una cessione. Su tutte quella in stato più avanzato sembrerebbe quella di Soulé. A quel punto i bianconeri avrebbero in mano gli argomenti economici necessari per presentarsi dal Nizza e sferrare l'affondo decisivo per il difensore.





