CM - Juventus-PSG, i dettagli della proposta per Kolo Muani

La strategia della Juventus

Il monito del PSG

Nel suo primo periodo alla, Randalha già dimostrato di che pasta è fatto. Ha messo subito in chiaro le sue qualità: sa segnare (5 gol nelle prime 3 partite contro Napoli, Empoli e Como) e sa anche mettere a frutto il suo talento e la sua forza fisica a favore della squadra. Non segna da un mese, è vero, ma il suo contributo resta fondamentale. Lo testimonia, ad esempio, l'assist perfetto per il gol vittoria di Chico Conceição contro l'Inter, un gesto che dimostra quanto Kolo Muani lavori instancabilmente per i compagni, con la sensazione che possa fare ancora di più.Cristiano Giuntoli è già al lavoro per confermare Randal come punto di riferimento per l'attacco bianconero anche in futuro. Il direttore sportivo della Juventus ha in mente una strategia per trattare con il PSG: proporre un rinnovo del prestito, questa volta aumentando il costo a 10 milioni di euro e inserendo una clausola per il diritto di acquisto. Un’operazione che permetterebbe sia alla Juventus che al club parigino di abbattere l’impatto economico sul bilancio per l’acquisto di, cercando così una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.Due giorni fa, Luis Enrique ha parlato con affetto del suo ex giocatore, dimostrando stima: "Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, e non posso che avere parole positive per lui, anche per quelli che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto." Un ex giocatore, sì, ma il PSG non sembra disposto a lasciare andare il francese senza un adeguato sforzo economico. La società parigina manda un chiaro messaggio alla Juventus: per trattenere Kolo Muani, sarà necessario fare uno sforzo economico significativo, altrimenti tornerà a Parigi. Anche se manca da un mese l’appuntamento con il gol, il suo impatto sulla Juventus è ancora evidente. Kolo Muani è tornato quello di una volta e ha un valore importante, sia per i bianconeri che per i francesi.