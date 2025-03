Juventus-Atalanta, le probabili formazioni e dove vedere la partita

AFP via Getty Images

Chi vince continua la corsa scudetto, chi perde probabilmente la abbandona, mentre il pareggio potrebbe tagliare fuori entrambe. Una sfida cruciale in ottica volata per la vittoria del campionato, quella che andrà in scena questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Il posticipo della 28esima giornata di Serie A vedrà contrapporsi ladidiLa classifica attuale vede i nerazzurri al terzo posto, con un vantaggio di tre punti sui bianconeri quarti, ma con una partita in più disputata, e a sei e nove punti rispettivamente dall'Inter capolista. Grazie a cinque vittorie consecutive in campionato, i bianconeri sono risaliti e credono nello scudetto, mentre la Dea, reduce dal pareggio in casa contro il Venezia, cercherà di ritrovare il passo vincente.



Dove vedere la partita?



Le probabili formazioni

La posta in gioco è alta, e nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. La partita si preannuncia intensa e decisiva, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per mantenere vive le proprie speranze di titolo.La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, a partire dalle 20.45.Guarda le probabili formazioni nella gallery dedicata.