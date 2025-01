Juventus, il mercato LIVE: novità sul futuro di Vlahovic e le ultime sul difensore

Redazione Calciomercato

Juventus, il mercato LIVE 16 gennaio

Il mercato delladopo giorni di trattative e contatti si è acceso. Prima il colpo a sorpresa perufficializzato ieri, poi la fumata bianca perche oggi firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al termine della stagione. Due acquisti, non certo gli unici, perché Cristiano Giuntoli lavora per portare alla Continassa i rinforzi necessari in difesa.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale. Nuovi contatti per Tomori : la Juventus ci riprova.Si avvicina l'incontro tra Vlahovic e la Juventus per il rinnovo: i E' il giorno della firma e dell'annuncio di Kolo Muani: la giornata con tutti gli aggiornamenti. Lavori in corso per l'acquisto in difesa: Tomori rimane in lista, salgono le quotazioni di Danso. Le ultime sul difensore.